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У Швейцарії загорілася повітряна куля: постраждали 7 людей

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Швейцарія, Неділя 18 червня 2023 05:24
У Швейцарії загорілася повітряна куля: постраждали 7 людей Фото: в Швейцарії загорілась повітряна куля з людьми на борту (polizei-schweiz)
Автор: Максим Шушко

У швейцарській комуні Хюненберг, в суботу 17 червня, під час зльоту загорілася повітряна куля. На борту перебували 7 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Швейцарії.

Повітряна куля після займання жорстко приземлилася на землю. Зазначається, що на момент пожежі в кошику перебували 7 людей.

У швейцарській поліції повідомили, що серед постраждали 4 жінки та 3 чоловіків віком від 28 до 62 років. Троє з них - дві жінки та один чоловік отримали важкі травми, інші четверо отримали легкі травми.

Для гасіння пожежі та допомоги постраждалим було залучено 20 співробітників пожежної бригади Хюненберга та кілька машин швидкої допомоги. Причина аварії поки невідома, її встановлює Швейцарська рада з питань безпеки (SUST).

Поліція Швейцарії опублікувала фото з місця події:

У Швейцарії загорілася повітряна куля: постраждали 7 людей

Допомога Україні від Швейцарії

8 червня верхня палата парламенту Швейцарії схвалила реекспорт зброї в Україну. Але для набуття чинності такого нововведення його має підтримати й Національна рада.

Також, Швейцарія має намір продати частину своїх списаних танків Leopard назад до Німеччини. Там їх модернізують і потім відправлять в Україну.

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