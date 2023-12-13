У Швейцарії призначили нового президента і склад уряду

Парламент Швейцарії сьогодні, 13 грудня, обрав нового президента та змінив склад уряду на наступні чотири роки. Вони вступлять на посади вже з наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.ch .

Президентом Швейцарської Конфедерації замість Алена Берсе стане нинішній міністр оборони Віола Амхерд.

Парламент також проголосував за обрання Беата Янса до Кабінету з семи членів у якості наступника Берсета, який вирішив піти у відставку наприкінці року.

Інші члени міжпартійного кабінету були переобрані ще на чотири роки.

За підсумками голосування, глава Мінфіну Карін Келлер-Суттер, представниця правоцентристської партії "Вільні ліберали", стане віце-президентом. З результатом 176 голосів її було перезатверджено на посаді міністра Кабміну.

Міністра закордонних справ Іньяціо Кассіс був також впевнено перезатверджений, отримавши 167 голосів.

Залишився на посаді міністр ЗМІ та екології Альберт Рьошті, представник Швейцарської народної партії - він отримав 189 голосів.

Міністр з питань міграції Елізабет Бом-Шнайдер змогла отримати 151 голос.

Міністр економіки Гі Пармелен від Швейцарської народної партії теж був перезатверджений на посаді - він набрав 215 голосів.

Також у Федеральну раду від Соціал-демократичної партії було переобрано міністра юстиції Елізабет Бом-Шнайдер.

Оновлення влади у Швеції

Вибори президента та віце-президента вважаються формальністю, але вони теж часто використовуються депутатами для схвалення чи несхвалення колишньої роботи того чи іншого урядовця.

Новий президент Амхерд представляє Центристську партію у коаліції, яка править на основі консенсусу.

Як зазначають політичні оглядачі, після загальних виборів, що відбулися у жовтні, баланс у швейцарському уряді не зміниться.

Позиція Швейцарії щодо війни РФ проти України

Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не забезпечує свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується й війни в Україні.

З лютого минулого року Швейцарія надавала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу.

У травні 2023 року Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

Раніше у листопаді президент Швейцарії Алан Берсе заявив, що Конфедерація передасть Україні понад 100 мільйонів євро допомоги. Кошти підуть на розмінування та продукти харчування.