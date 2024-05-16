У Швейцарії невідомий з ножем нападав на перехожих: є поранені

Чоловік із ножем нападав на перехожих і поранив кількох людей у швейцарському місті Цофінген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Neue Zürcher Zeitung.

За попередніми даними, чоловік вийшов із залізничної станції в Цофінгені близько 16:00 за місцевим часом. Він попрямував у напрямку сусіднього села Штрівельбах та по дорозі він нападав на перехожих.

Після того, як поліція прибула на місце події, чоловік сховався в будівлі. Копи оточили будівлю та змогли затримати нападника через більш як дві години.

Як заявили у поліції, нападник використовував "колючо-ріжучу зброю", ймовірно, ніж. Його дії призвели до поранення кількох людей, серед них один – у тяжкому стані.

Місцевим жителям радять бути обережніше на вулиці, так як не відомо, чи діяв зловмисник самостійно або у складі угруповання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Угорщині невідомий напав на 48-річного громадянина України. Чоловік ножові поранення, несумісні із життям.

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