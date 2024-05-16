ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швейцарии неизвестный с ножом нападал на прохожих: есть раненые

Четверг 16 мая 2024 06:46
UA EN RU
В Швейцарии неизвестный с ножом нападал на прохожих: есть раненые Иллюстративное фото: в Швейцарии неизвестный с ножом нападал на прохожих (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Мужчина с ножом нападал на прохожих и ранил нескольких человек в швейцарском городе Цоффинген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

По предварительным данным, мужчина вышел с железнодорожной станции в Цофингене около 16:00 по местному времени. Он направился в направлении соседнего села Штривельбах и по дороге нападал на прохожих.

После того, как полиция прибыла на место происшествия, мужчина скрылся в здании. Копы оцепили здание и смогли задержать нападающего спустя более двух часов.

Как заявили в полиции, нападающий использовал "колюще-режущее оружие", вероятно, чем. Его действия привели к ранению нескольких человек, среди них один – в тяжелом состоянии.

Местным жителям советуют быть осторожнее на улице, так как неизвестно, действовал ли злоумышленник самостоятельно или в составе группировки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Венгрии неизвестный напал на 48-летнего гражданина Украины. Человек ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Теракт
NEWS
США анонсировали новый пакет помощи Украине
США анонсировали новый пакет помощи Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию