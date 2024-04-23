У Швейцарії назвали суму заморожених російських активів

Останні дані показують, що вартість заморожених фінансових активів упала на 1,7 млрд швейцарських франків у порівнянні з груднем 2022 року. Зниження пояснюється втратою вартості деяких заблокованих активів, зокрема цінних паперів, пов'язаних із Росією, внаслідок міжнародних санкцій.

За останній рік SECO заморозив ще 580 млн швейцарських франків фінансових активів після власних розслідувань і докладних роз'яснень банків. Він також заблокував ще два об'єкти нерухомості у Швейцарії. Крім заморожених зараз 17 об'єктів нерухомості, було заблоковано й інші активи, такі як спортивні та розкішні автомобілі, витвори мистецтва, меблі та музичні інструменти, що належать фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями у Швейцарії.

Однак активи на суму 140 млн швейцарських франків, які раніше були заблоковані як запобіжний засіб, були розблоковані після того, як подальше розслідування показало, що юридичні вимоги для їх заморожування не були виконані

Крім того, у Швейцарії знаходяться активи центрального банку РФ на суму близько 7,24 млрд швейцарських франків. З 25 березня 2022 року резерви та активи ЦБ РФ іммобілізовані, тобто заборонені всі операції, пов'язані з їх управлінням.

Санкції Швейцарії

У відповідь на військову агресію Росії проти України 28 лютого 2022 року Швейцарія ухвалила санкції ЄС проти Росії, тим самим посиливши їх вплив.

У березні генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії. Ці дії знаменують переломний момент для забезпечення дотримання санкцій у Швейцарії.

До цього Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.