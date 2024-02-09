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У Швейцарії іранець узяв у заручники потяг, його ліквідували

П'ятниця 09 лютого 2024 12:42
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У Швейцарії іранець узяв у заручники потяг, його ліквідували Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Швейцарії 32-річний прохач притулку з Ірану взяв у заручники поїзд. Правоохоронці його ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

Захоплення заручників почалося близько 18:35 у четвер, 8 лютого. Зловмисник, озброєний сокирою і ножем, змусив машиніста поїзда покинути свій пост і приєднатися до 14 пасажирів поїзда. Його знерухомили із закритими дверима на станції Ессерт-су-Шампвент, розташованій між Болм та Івердон-ле-Бен.

Поліція була сповіщена про інцидент безпосередньо пасажирами поїзда. Вони оточили периметр, щоб фахівці з переговорів могли встановити контакт із загарбником, зокрема, за допомогою повідомлень на мобільних телефонах заручників. Деякі з них, за словами поліції, були зв'язані.

За словами Жана-Крістофа Сотереля, представника кантональної поліції кантону Во, "коли чоловік відокремився від своїх заручників", сили втручання напали на нього близько 22:15. Вибухівку було використано, щоб відвернути увагу нападника.

"Коли заручник кинувся з сокирою в бік групи захоплення, поліцейський застосував зброю для захисту заручників і смертельно поранив злочинця", - пояснив Жан-Крістоф Сотерель.

Чоловік помер на місці, незважаючи на присутність лікаря у складі поліцейської інтервенційної групи". Поліція заявила, що діяла відповідно до принципу самооборони.

Усіх, хто перебував у поїзді, було благополучно звільнено.

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