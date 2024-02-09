В Швейцарии иранец взял в заложники поезд, его ликвидировали

В Швейцарии 32-летний проситель убежища из Ирана взял в заложники поезд. Правоохранители его ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Захват заложников начался около 18:35 в четверг, 8 февраля. Злоумышленник, вооруженный топором и ножом, заставил машиниста поезда покинуть свой пост и присоединиться к 14 пассажирам поезда. Он был обездвижен с закрытыми дверями на станции Эссерт-су-Шампвент, расположенной между Болм и Ивердон-ле-Бен.

Полиция была оповещена об инциденте непосредственно пассажирами поезда. Они оцепили периметр, чтобы специалисты по переговорам могли установить контакт с захватчиком, в частности, с помощью сообщений на мобильных телефонах заложников. Некоторые из них, по словам полиции, были связаны.

По словам Жана-Кристофа Сотереля, представителя кантональной полиции кантона Во, "когда мужчина отделился от своих заложников", силы вмешательства напали на него около 22:15. Взрывчатка была использована, чтобы отвлечь внимание нападавшего.

"Когда заложник бросился с топором в сторону группы захвата, полицейский применил оружие для защиты заложников и смертельно ранил преступника", - пояснил Жан-Кристоф Сотерель.

Мужчина скончался на месте, несмотря на присутствие врача в составе полицейской интервенционной группы". Полиция заявила, что действовала в соответствии с принципом самообороны.

Все, кто находился в поезде, были благополучно освобождены.

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