Швейцарія звинувачує дочку екс-президента Узбекистану у керівництві злочинною організацією

Карімову звинувачують у керівництві операцією, внаслідок якої, як стверджується, було отримано хабарі на сотні мільйонів доларів від телекомунікаційних компаній.

У звинуваченні йдеться, що іноземні компанії, які хотіли працювати в телекомунікаційному секторі Узбекистану, мали платити хабарі Карімовій, яка "використовувала свій подвійний статус: дочки президента та узбецького державного чиновника", які надавали їй необмежений вплив.

Активи на суму понад 480 мільйонів доларів було заарештовано в рамках судового розгляду проти Карімової та іншого обвинуваченого. Це колишній генеральний директор узбецької дочірньої компанії російської телекомунікаційної компанії, який не названий у обвинувальному висновку.

Гроші переказувалися через банківські рахунки інших країн перед тим, як потрапляли на банківські рахунки Швейцарії, повідомила Генеральна прокуратура.

"Бенефіціарними власниками цих банківських рахунків були підставні особи, щоб приховати той факт, що справжнім бенефіціаром була Карімова", - заявили у Генеральній прокуратурі.

У Генпрокуратурі додали, що з 2001 по 2013 Карімова очолювала злочинну організацію, відому як "Офіс", до складу якої входили кілька десятків людей і велика кількість компаній. Вони вели свою злочинну діяльність як професійний бізнес, а також вдавалися до насильства та залякування.

Карімову відправили у в'язницю в Узбекистані у 2019 році за порушення умов домашнього арешту після того, як у 2015 році вона отримала п'ятирічний термін за звинуваченням у розтраті та вимаганні.