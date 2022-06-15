Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство: названа причина
Фото: Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство (pixabay.com)
В среду, 15 июня, Швейцария закрыла свое воздушное пространство из-за технических проблем с системой управления воздушным движением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Skyguide.
"Сегодня рано утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошел технический сбой, поэтому воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.
Закрытие воздушного пространства будет действовать до дальнейших сообщений.
Напомним, 9 июня стало известно, что неизвестный самолет нарушил воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.
Ранее российский самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Швеции.