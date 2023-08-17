ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швейцарія не визнаватиме паспорти, які РФ видає на окупованих територіях України

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Швейцарія, Четвер 17 серпня 2023 21:59
Швейцарія не визнаватиме паспорти, які РФ видає на окупованих територіях України Фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія не визнаватиме паспорти, які РФ видає на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"Особи з окупованих Росією регіонів України або самопроголошених регіонів Грузії більше не можуть отримати шенгенську візу або перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони з проїзним документом, виданим Росією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС роз'яснив свою поточну практику щодо цього, а Федеральна рада Швейцарії ухвалила це правило на своєму засіданні.

У Швейцарії уточнили, що не визнаватимуть звичайних паспортів і дипломатичних паспортів, посвідок на проживання для осіб без громадянства, посвідчень на повернення та документів, що засвідчують особу моряків.

Для України встановлено різні дати видачі, залежно від регіону, документи з яких більше не приймаються.

Це рішення також стосується і Грузії

Пояснюється, що для захоплених територій Грузії визначено дату (26 серпня 2008 року), після якої російські проїзні документи не будуть дійсні.

"У серпні 2008 року Росія оголосила про визнання Абхазії і Південної Осетії незалежними державами. Далеко не всі країни наслідували цей приклад, і Швейцарія вважає ці регіони невід'ємною частиною Грузії", - пояснили у Федеральній раді.

У певних випадках документи можуть визнаватися

Як держава-член Шенгенської угоди, Швейцарія зобов'язана брати на себе рішення ЄС.

Попри обмеження, візи можуть видаватися з гуманітарних міркувань, з міркувань національного інтересу або у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.

Примусова "паспортизація"

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, терористи ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Більшість українців відмовляються від російського триколору, у зв'язку з чим росіяни вдаються регулярно до погроз та шантажу. Сьогодні повідомлялось, що в Росії незадоволені низькими темпами "паспортизації" на окупованих з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста територіях Луганської області.

Вчора Швейцарія ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швейцарія Грузія Евросоюз
NEWS
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України