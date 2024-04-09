Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу Росії, - президент

У разі нападу Росії Швейцарія має намір захищатися від агресора разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО.

Про це заявила президент Швейцарської Конфедерації та міністр оборони Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

За її словами, ініціатива з протиповітряної оборони "Європейський небесний щит" передбачає застереження про нейтралітет. "Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти", - заявила Ахмерд. Вона зазначила, що в цьому випадку Швейцарія зможе "організувати нашу оборону з партнерами". За словами президента Швейцарії, як і у випадку з будь-якою іншою системою озброєнь, є надія, що оборонний щит "не буде розгорнуто". Однак, стверджує вона, співпраця допоможе Швейцарії в разі оборони. Швейцарія бере участь в ініціативі, висунутій Німеччиною, минулого року, яка спрямована, зокрема, на спільні закупівлі, навчання та обмін інформацією, наприклад, даними радарів.

