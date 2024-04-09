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Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу Росії, - президент

Вівторок 09 квітня 2024 15:08
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Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу Росії, - президент Фото: президент Швейцарії Віола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У разі нападу Росії Швейцарія має намір захищатися від агресора разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО.

Про це заявила президент Швейцарської Конфедерації та міністр оборони Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

За її словами, ініціатива з протиповітряної оборони "Європейський небесний щит" передбачає застереження про нейтралітет.

"Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти", - заявила Ахмерд.

Вона зазначила, що в цьому випадку Швейцарія зможе "організувати нашу оборону з партнерами".

За словами президента Швейцарії, як і у випадку з будь-якою іншою системою озброєнь, є надія, що оборонний щит "не буде розгорнуто". Однак, стверджує вона, співпраця допоможе Швейцарії в разі оборони.

Швейцарія бере участь в ініціативі, висунутій Німеччиною, минулого року, яка спрямована, зокрема, на спільні закупівлі, навчання та обмін інформацією, наприклад, даними радарів.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

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