Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу Росії, - президент
У разі нападу Росії Швейцарія має намір захищатися від агресора разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО.
Про це заявила президент Швейцарської Конфедерації та міністр оборони Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.
За її словами, ініціатива з протиповітряної оборони "Європейський небесний щит" передбачає застереження про нейтралітет.
"Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти", - заявила Ахмерд.
Вона зазначила, що в цьому випадку Швейцарія зможе "організувати нашу оборону з партнерами".
За словами президента Швейцарії, як і у випадку з будь-якою іншою системою озброєнь, є надія, що оборонний щит "не буде розгорнуто". Однак, стверджує вона, співпраця допоможе Швейцарії в разі оборони.
Швейцарія бере участь в ініціативі, висунутій Німеччиною, минулого року, яка спрямована, зокрема, на спільні закупівлі, навчання та обмін інформацією, наприклад, даними радарів.
У НАТО готуються до можливих ескалацій
Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.
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