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Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения России, - президент

Вторник 09 апреля 2024 15:08
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Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения России, - президент Фото: президент Швейцарии Виола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В случае нападения России Швейцария намерена защищаться от агрессора вместе со своими европейскими партнерами по НАТО.

Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

По ее словам, инициатива по противовоздушной обороне "Европейский небесный щит" предусматривает оговорку о нейтралитете.

"Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится, и нейтралитет перестанет действовать", - заявила Ахмерд.

Она отметила, что в этом случае Швейцария сможет "организовать нашу оборону с партнерами".

По словам президента Швейцарии, как и в случае с любой другой системой вооружений, есть надежда, что оборонительный щит "не будет развернут". Однако, утверждает она, сотрудничество поможет Швейцарии в случае обороны.

Швейцария участвуют в инициативе, выдвинутой Германией, в прошлом году, которая направлена, в частности, на совместные закупки, обучение и обмен информацией, например, данными радаров.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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