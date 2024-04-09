Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения России, - президент

В случае нападения России Швейцария намерена защищаться от агрессора вместе со своими европейскими партнерами по НАТО.

Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

По ее словам, инициатива по противовоздушной обороне "Европейский небесный щит" предусматривает оговорку о нейтралитете. "Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится, и нейтралитет перестанет действовать", - заявила Ахмерд. Она отметила, что в этом случае Швейцария сможет "организовать нашу оборону с партнерами". По словам президента Швейцарии, как и в случае с любой другой системой вооружений, есть надежда, что оборонительный щит "не будет развернут". Однако, утверждает она, сотрудничество поможет Швейцарии в случае обороны. Швейцария участвуют в инициативе, выдвинутой Германией, в прошлом году, которая направлена, в частности, на совместные закупки, обучение и обмен информацией, например, данными радаров.