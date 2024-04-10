Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро

Рішення про це ухвалила Федеральна рада в середу, 10 квітня.

Таким чином, Швейцарія посилає "потужний сигнал солідарності" з постраждалими і робить свій внесок у забезпечення стабільності в усій Європі.

Зокрема, ці гроші допоможуть запобігти міграційним потокам. За даними швейцарського уряду, загальна вартість відновлювальних робіт оцінюється приблизно в 440 мільярдів швейцарських франків.

За оцінкою Світового банку, на відновлення України необхідно 486 млрд доларів. Ця оцінка ґрунтується на аналізі збитків і потреб, проведеному за спільного фінансування Швейцарії.

Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетичному, дорожньому та медичному секторах.

Крім того, Швейцарія та Україна спільно запустили процес політичного відновлення в широкому масштабі на Конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року.