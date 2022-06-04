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Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине

Новина українською →
Берн, Суббота 04 июня 2022 02:56
Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине Фото: Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине (flickr.com/131561895@N06)
Автор: Артур Родивилов

Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции Германии и Италии.

Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором - систем ПВО.

"Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены в Украину. В соответствии с нынешней практикой федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Швейцария разрешила Германии передать боевые танки "Леопард" для Украины. На сегодня на немецких складах хранится 42 такие машины.

При этом швейцарское правительство отклонило запрос Дании на отправку в Украину более двух десятков бронетранспортеров.

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