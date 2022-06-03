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Швейцария отклонила запрос Дании на отправку бронетранспортеров в Украину

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Цюрих, Пятница 03 июня 2022 22:21
Швейцария отклонила запрос Дании на отправку бронетранспортеров в Украину Фото: швейцарский бронетранспортер Piranha III (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Швейцарское правительство отклонило запрос Дании на отправку в Украину более двух десятков бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что сегодня исполнительный Федеральный совет Швейцарии подтвердил решение отклонить запрос Дании на передачу Украине 22 колесных бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

Также сообщается, что Дания хранит эти БТР на складах в Германии. Швейцарский "закон о нейтралитете" запрещает передачу оружейных систем, боеприпасов и других военных материалов странам, участвующим в международных конфликтах.

Напомним, сегодня стало известно, что Швейцария разрешила Германии передать боевые танки "Леопард" для Украины. На сегодня на немецких складах хранится 42 такие машины.

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Украина Швейцария Дания БТР
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