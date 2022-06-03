Швейцария отклонила запрос Дании на отправку бронетранспортеров в Украину

Швейцарское правительство отклонило запрос Дании на отправку в Украину более двух десятков бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Также сообщается, что Дания хранит эти БТР на складах в Германии. Швейцарский "закон о нейтралитете" запрещает передачу оружейных систем, боеприпасов и других военных материалов странам, участвующим в международных конфликтах.

Сообщается, что сегодня исполнительный Федеральный совет Швейцарии подтвердил решение отклонить запрос Дании на передачу Украине 22 колесных бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

Напомним, сегодня стало известно, что Швейцария разрешила Германии передать боевые танки "Леопард" для Украины. На сегодня на немецких складах хранится 42 такие машины.

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