Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій проти Росії та Білорусі. У санкційний список Швейцарії потрапили 100 фізичних і юридичних осіб, включаючи олігарха Олександра Мельниченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

До списку санкцій також потрапили військовослужбовці, які несуть відповідальність за звірства, вчинені в Бучі, особи, що займаються політикою і пропагандою, а також деякі олігархи і члени їх сімей.

Крім того, Уряд схвалив відключення чотирьох нових російських і білоруських банків, у тому числі Сбербанку від SWIFT.