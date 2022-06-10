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Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС проти РФ

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Берн, П'ятниця 10 червня 2022 15:17
Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС проти РФ Фото: Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС проти РФ (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій проти Росії та Білорусі. У санкційний список Швейцарії потрапили 100 фізичних і юридичних осіб, включаючи олігарха Олександра Мельниченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

До списку санкцій також потрапили військовослужбовці, які несуть відповідальність за звірства, вчинені в Бучі, особи, що займаються політикою і пропагандою, а також деякі олігархи і члени їх сімей.

Крім того, Уряд схвалив відключення чотирьох нових російських і білоруських банків, у тому числі Сбербанку від SWIFT.

Також швейцарська влада розширила перелік економічно важливих товарів, заборонених до ввезення. Також Швейцарія приєдналася до ембарго російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, раніше Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

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