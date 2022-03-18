Фото: Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России (УНИАН)

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Запретила поставки предметов роскоши в страну-агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

Правительство напомнил о том, что 15 марта ЕС расширил список ограничений против России. В частности, речь идет о: транзакциях с предприятиями России;

запрете предоставления кредитных услуг. Швейцария приняла идентичные санкции, которые вступят в силу уже в ближайшие дни. В том числе речь идет и о запрете экспорта предметов роскоши.