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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

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Пятница 18 марта 2022 16:01
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России Фото: Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Запретила поставки предметов роскоши в страну-агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

Правительство напомнил о том, что 15 марта ЕС расширил список ограничений против России. В частности, речь идет о:

  • транзакциях с предприятиями России;
  • запрете предоставления кредитных услуг.

Швейцария приняла идентичные санкции, которые вступят в силу уже в ближайшие дни. В том числе речь идет и о запрете экспорта предметов роскоши.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Канада вводит санкции против Беларуси из-за ее поддержки России во вторжении на территорию Украины.

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