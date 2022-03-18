Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Запретила поставки предметов роскоши в страну-агрессора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.
Правительство напомнил о том, что 15 марта ЕС расширил список ограничений против России. В частности, речь идет о:
- транзакциях с предприятиями России;
- запрете предоставления кредитных услуг.
Швейцария приняла идентичные санкции, которые вступят в силу уже в ближайшие дни. В том числе речь идет и о запрете экспорта предметов роскоши.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Канада вводит санкции против Беларуси из-за ее поддержки России во вторжении на территорию Украины.
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