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Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России

Фото: Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 13 апреля, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. В частности, Швейцария ввела санкции против 200 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Пятый пакет санкции охватывает меры в области торговли, финансов и транспорта. Они включают запрет на импорт угля и других товаров, которые служат важным источником дохода для России (таких, как древесина, цемент, морепродукты и водка), а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России (включая промышленные роботы и некоторые химикаты).

Новые санкции вступают в силу в 13 апреля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал конкретных сроков отказа стран ЕС от российского газа и нефти.

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ШвейцарияСанкции против России