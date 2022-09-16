Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура.

"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение приостановить действие соглашения Швейцарии с Россией. Весной Швейцария уже приостанавливала упрощение визового режима для определенных групп лиц, таких как российские бизнесмены, и освобождение от виз для российских дипломатов", - говорится в сообщении.

В 2009 году Швейцария и Российская Федерация подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Данное соглашение упростило процедуру получения виз для определенных групп лиц и случаев поездок, а также снизило или отменило визовые сборы. Теперь Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения.

Однако это не означает общего замораживания виз для российских граждан. Вместо этого визовые процедуры для российских граждан снова будут регулироваться обычными правилами Визового кодекса.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращениесоглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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