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Швейцарія приєдналася до чергового пакету санкцій ЄС проти Росії

Фото: Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швейцарія вирішила запровадити проти Росії обмеження, передбачені 14-м пакетом санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

"21 серпня Федеральна рада ухвалила рішення про вжиття подальших заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії", - сказано в повідомленні уряду.

У відомстві нагадали, що 14 пакет санкцій ЄС проти Росії включає уточнення з приводу заборони на імпорт російських алмазів.

Як зазначили в уряді, такі заходи набудуть чинності 27 серпня. При цьому 9 липня до санкційного списку Швейцарії вже було включено 69 фізичних і 47 юридичних осіб.

 

Що передувало

Нагадаємо, Євросоюз затвердив 14 пакет санкцій проти Росії 24 червня. Зокрема, заходи були спрямовані проти експорту російського СПГ.

Санкції забороняють перевалку СПГ до ЄС для подальшого відправлення до третіх країн. При цьому імпорт до країн Євросоюзу заборонено не було.

Також компаніям ЄС, які діють за межами Росії, заборонили підключатися до російського аналога SWIFT - Системи передачі фінансових повідомлень (СПФБ).

Більш детально про 14-й пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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