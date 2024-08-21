Швейцарія приєдналася до чергового пакету санкцій ЄС проти Росії

Що передувало

Нагадаємо, Євросоюз затвердив 14 пакет санкцій проти Росії 24 червня. Зокрема, заходи були спрямовані проти експорту російського СПГ.

Санкції забороняють перевалку СПГ до ЄС для подальшого відправлення до третіх країн. При цьому імпорт до країн Євросоюзу заборонено не було.

Також компаніям ЄС, які діють за межами Росії, заборонили підключатися до російського аналога SWIFT - Системи передачі фінансових повідомлень (СПФБ).

Більш детально про 14-й пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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