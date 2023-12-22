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Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Архівне фото: Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

21 грудня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень ще більше розширив санкційні списки проти Росії. 

Це приводить Швейцарію у відповідність із додатковими санкційними списками, ухваленими ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України. 

Зміни набули чинності о 18:00 минулого дня. Федеральна рада була проінформована про останні події 22 грудня.

Хто потрапив під санкції Швейцарії

Зазначається, що Швейцарія ввела обмеження санкції щодо 61 фізичної та 86 юридичних осіб.

Серед нових осіб, які потрапили під санкції, - військовослужбовці білоруських Збройних сил, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал Росії, а також члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації. До числа нових суб'єктів, які потрапили під санкції, в основному входять російські компанії, що працюють в оборонному секторі.

"Дванадцятий пакет санкцій ЄС від 18 грудня також передбачає низку інших заходів, включно з поетапною забороною на імпорт алмазів із Росії або тих, що походять із неї. Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії в будь-якому разі різко скоротився з початку військової агресії Росії проти України. На цьому етапі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів із Росії до Швейцарії більше немає", - написали у Федеральній раді.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, раніше Європейський союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

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