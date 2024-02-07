Швейцарія попросила Китай взяти участь у мирній конференції по Україні

На брифінгу у Пекіні Кассіс сказав, що озвучив це прохання на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Кассіс сказав, що Ван "прийняв до відома запрошення". Він чекає на відповідь через кілька днів.

"У Китаю дуже міцні відносини з Росією, але він, як і раніше, готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", - заявив Кассіс.

Китайська влада пропустила зустріч радників з національної безпеки на Мальті у 2023 році, коли офіційні особи з більш ніж 55 країн обговорювали українську формулу світу. У серпні Пекін відправив делегацію на зустріч до Саудівської Аравії.

Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року

Президент України Володимир Зеленський заявив минулого місяця, що його уряд працює зі Швейцарією над мирною конференцією. Тоді він сказав, що оскільки Китай відіграє таку велику роль у світі, "нам би дуже хотілося, щоб Китай брав участь у нашій формулі, а також, безумовно, брав участь у саміті".

Останніми роками Китай намагався здобути репутацію глобального миротворця, її план припинення вогню в Україні не знайшов особливої підтримки у Києві, Вашингтоні та інших західних столицях з того часу, як про нього було оголошено на початку минулого року.

Глобальний саміт світу

Нагадаємо, Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою світу на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити якнайбільшу кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту світу, який пройде на рівні глав держав.