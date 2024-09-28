UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні

Фото: прапор Швейцарії на тлі будинків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо вирішення війни в Україні. Це при тому, що в ньому немає посилання на Статут ООН і прямо не згадується територіальна цілісність України.

Про підтримку заявив представник зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ніколь Біло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

Як пише видання, у п'ятницю представник Федерального департаменту закордонних справ (EDA) сказав агентству Keystone-SDA, що країна підтримує ініціативу у зв'язку з тим, що вона закликає до припинення вогню та політичного вирішення конфлікту.

"Ця ініціатива важлива, тому що вона пропонує альтернативу войовничим промовам, які звучали в ООН цього тижня як з українського, так і з російського боку", - сказав Бідо.

Коли ініціативу було опубліковано, Швейцарія наголосила на важливості посилання на Статут ООН, яка була відсутня. За словами представника EDA, про важливість Статуту ООН у контексті ініціативи цього тижня на Раді безпеки ООН нагадав глава МЗС Китаю. Зазначається, що для зовнішньополітичного відомства Швейцарії ця мирна ініціатива знаходиться у рамках Статуту ООН.

За даними Le Temps, США та європейці не підтримують "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, оскільки відсутність згадки Статуту ООН розглядається як схвалення стратегії Москви.

Крім вищесказаного, Ніколь Бідо заявив, що на конференції в Бюргенштоку Швейцарія показала, що здатна призвести до діалогу між північчю та півднем. Він зазначив, що Швейцарія підтримує принцип шляху до миру, що базується на конкретних пропозиціях.

У цьому контексті представник EDA додав, що Канада, прем'єр-міністр якої був присутній на саміті у Швейцарії у червні, проведе наступну конференцію в Оттаві у жовтні. На зустрічі обговорюватимуться гуманітарні питання, такі як ув'язнені, викрадення дітей, викрадення цивільних осіб та дотримання Женевських конвенцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвейцаріяКитайБразиліяВійна в Україні