Швейцария передала ГПУ документы о хищении средств "Укртрансаммиака", - DW

Речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном экс-главе "Укртрансаммиака"

Швейцария передала Генеральной прокуратуре Украины документы, которые станут доказательствами по уголовному делу о хищении средств "Укртрансаммиака". Об этом сообщает издание DW.

Так, соответствующие документы в конце июня Генпрокуратуре передало Федеральное ведомство юстиции Швейцарии.

В частности, речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе "Укртрансаммиака", соратнику беглого президента Виктора Януковича Виктору Бондику.

В ведомстве подозревают, что выведенные Бондиком из Украины средства могли быть украдены у государственного предприятия.

Судебный реестр Швейцарии свидетельствует, что на подконтрольном Бондику счету арестованы 7 млн евро и 21 млн долларов США. Отметим, что украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут незаконное происхождение денег.

Также указано, что передача документов стала возможной после решения высшей судебной инстанции Швейцарии - Федерального суда. Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились передаче доказательств украинской стороне и отрицали, что деньги имеют незаконное происхождение.

Добавим, Бондик в течение почти 10 лет, до конца 2016 года, возглавлял стратегическое ГП "Укртрансаммиак".

Напомним, как писало РБК-Украина, в июне 2016 года Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) уволило Виктора Бондика с должности директора госпредприятия "Укрхимтрансаммиак".

В начале мая Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Александра Ефремова. Отмечалось, что с 2006 года на счета, связанные с экс-нардепом, поступили 33 миллиона швейцарских франков.