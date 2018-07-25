Швейцарія передала ГПУ документи щодо розкрадання коштів "Укртрансаміаку", - DW

Йдеться про банківський рахунок в одному зі швейцарських банків, підконтрольний екс-голові "Укртрансаміаку"

Швейцарія передала Генеральній прокуратурі України документи, які стануть доказами у кримінальній справі щодо розкрадання коштів "Укртрансаміаку". Про це повідомляє видання DW.

Так, відповідні документи наприкінці червня Генпрокуратурі передало Федеральне відомство юстиції Швейцарії.

Зокрема, йдеться про банківський рахунок в одному зі швейцарських банків, підконтрольний колишньому голові "Укртрансаміаку", соратнику президента-втікача Віктора Януковича Віктору Бондику.

У відомстві підозрюють, що виведені Бондиком з України кошти могли бути вкраденими у державного підприємства.

Судовий реєстр Швейцарії свідчить, що на підконтрольному Бондику рахунку заарештовано 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів США. Зазначимо, що українські правоохоронці зможуть повернути ці кошти державі, якщо доведуть незаконне походження грошей.

Також вказано, що передача документів стала можливою після рішення найвищої судової інстанції Швейцарії - Федерального суду. Бондик і його швейцарські адвокати роками опиралися передачі доказів українській стороні та заперечували, що гроші мають незаконне походження.

Додамо, Бондик протягом майже 10 років, до кінця 2016 року, очолював стратегічне ДП "Укртрансаміак".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у червні 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) звільнило Віктора Бондика з посади директора держпідприємства "Укрхімтрансаміак".

На початку травня Швейцарія розсекретила рахунки екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова. Зазначалося, що з 2006 року на рахунки, пов'язані з екс-нардепом, надійшли 33 мільйонів швейцарських франків.