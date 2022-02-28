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Швейцария отменяет нейтралитет и вводит санкции ЕС против России

Автор: Наталья Юрченко

Швейцария отменяет нейтралитет из-за войны в Украине. Власти страны приняли решение ввести санкции Европейского союза в отношении России, а также закрыть небо для российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци.

Отмечается, что в понедельник, 28 февраля, Федеральный совет Швейцарии провел экстренное совещание по Украине. В ходе заседание было принято решение отказаться от нейтралитета и применить санкции ЕС в отношении Российской Федерации.

"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", - написал Симонацци.

Также Швейцария закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой

Более того, Швейцария доставит в Польшу около 25 тонн гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Напомним, Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.

Ранее мы детально рассказывали, какую цену платит экономика России за войну против Украины.

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