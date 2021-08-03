Швейцария открыла границы для украинцев: что нужно для въезда

Для въезда в Швейцарию необходимо предъявить:

сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней) вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, Sinovac (CoronaVac);

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда;

отрицательный результат теста на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;

подтверждение о том, что переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.

При этом отмечается, что для лиц, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными штаммами коронавируса и находились на территории этих регионов более 10 дней и не привитые или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрено 10-дневный карантин.

Кроме того, перед въездом в Швейцарию необходимо заполнить форму: https://swissplf.admin.ch/home.