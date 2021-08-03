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Швейцария открыла границы для украинцев: что нужно для въезда

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Вторник 03 августа 2021 17:43
Швейцария открыла границы для украинцев: что нужно для въезда Фото: Швейцария открыла границы для украинцев (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Швейцарии сняло ограничения на въезд в страну для украинских туристов. Ограничения отменили 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Министерства иностранных дел Украины.

Для въезда в Швейцарию необходимо предъявить:

  • сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней) вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, Sinovac (CoronaVac);
  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда;
  • отрицательный результат теста на антигены, сделанный за 48 часов до въезда;
  • подтверждение о том, что переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.

При этом отмечается, что для лиц, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными штаммами коронавируса и находились на территории этих регионов более 10 дней и не привитые или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрено 10-дневный карантин.

Кроме того, перед въездом в Швейцарию необходимо заполнить форму: https://swissplf.admin.ch/home.

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