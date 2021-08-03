Швейцарія відкрила кордони для українців: що потрібно для в'їзду

Для в'їзду до Швейцарії необхідно пред'явити:

сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів) вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, Sinovac (CoronaVac);

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в'їзду;

негативний результат тесту на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;

підтвердження про те, що перехворіли COVID-19 протягом останніх шести місяців і одужали.

При цьому наголошується, що для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними штамами коронавірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів і не щеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли COVID-19, передбачено 10-денний карантин.

Крім того, перед в'їздом до Швейцарії необхідно заповнити форму: https://swissplf.admin.ch/home.