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Швейцарія організовує конференцію з розмінування в Україні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія проведе конференцію з протимінної діяльності в Україні (UMAC2024) 17 і 18 жовтня в Лозанні, спільно з українською стороною. Основна мета заходу - підкреслити важливість гуманітарного розмінування для відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Як заявило Міністерство закордонних справ Швейцарії (EDA), розмінування критично важливе для досягнення справедливого і міцного миру в Україні. На конференції будуть присутні представники іноземних урядів, міжнародних організацій, громадянського суспільства та партнери Швейцарії та України з гуманітарного розмінування.

Конференція UMAC2024 зосередиться на інтересах цивільного населення та розгляне, як інновації можуть підвищити ефективність і безпеку розмінування. Швейцарію на заході представлять президент Швейцарської Конфедерації 2024 року, очільниця Міноборони Віола Амхерд і міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс.

За даними швейцарського уряду, приблизно чверть території України заражена мінами і боєприпасами, що не розірвалися. У 2023 році Федеральна рада Швейцарії затвердила чотирирічний план допомоги Україні в галузі гуманітарного розмінування на суму 100 млн швейцарських франків (118 млн доларів).

Крім того, Швейцарія реалізує програму допомоги постраждалим від мін людям і фермерам, які втратили можливість обробляти свої землі через мінну небезпеку.

Розмінування в Україні

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України було заміновано, проте державні служби поступово проводять роботи з їхнього розмінування.

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що на даний момент близько 30% фахівців з розмінування складають жінки, і уряд планує збільшити їхню участь у цій галузі.

Крім того, Європейський Союз запускає нову гуманітарну програму з розмінування України, виділивши для цього 2 мільйони євро.

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