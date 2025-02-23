Швейцарія може направити 200 солдатів для місії в Україні

Швейцарія готова розглянути можливість участі в миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і буде отримано схвалення від уряду, заявив командувач швейцарських збройних сил Томас Зюсслі в інтерв'ю.

Зюсслі уточнив, що Швейцарія, ймовірно, зможе виділити до 200 солдатів протягом дев'яти-дванадцяти місяців. Однак він підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від узгодження з урядом і парламентом країни. Наразі всі розмови про можливу відправку миротворців залишаються гіпотетичними, оскільки незрозуміло, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною.

"Миру поки що немає, і від ООН не надходило жодних запитів", - зазначив Зюсслі, додавши, що обговорення стосуються лише потенційних варіантів у разі стабілізації ситуації.

Швейцарія, відома своєю нейтральною позицією, вже бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу. Однією з найбільших є місія в Косово, де швейцарські солдати надають підтримку Силам НАТО для Косово (КФОР).

Європейські країни продовжують обговорювати можливість відправки миротворців в Україну в рамках дипломатичних зусиль щодо припинення конфлікту, який триває вже три роки після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.