Швейцария не будет ужесточать карантин, несмотря на рост случаев COVID

Правительство Швейцарии пока не будет ужесточать ограничения в общественной жизни, несмотря на рост числа случаев заболевания коронавирусом. Однако граждане страны должны будут предъявлять COVID-сертификаты для помещения заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство дало сигнал к этому на прошлой неделе, когда заказало миллионы дополнительных доз вакцины от COVID-19 для возможного использования в качестве бустерных прививок, на фоне опасений, что растущее число серьезных случаев заболевания может вскоре увеличить количество госпитализаций.

"Число госпитализаций больных коронавирусом остается высоким, но за последнюю неделю оно не увеличилось. Поэтому правительство еще не приняло сегодня решение о расширении использования сертификатов", - говорится в заявлении правительства.

Власти примут решение о мерах по разгрузке больниц "в любое время, если это станет необходимым".

Число новых случаев заражения в Швейцарии и крошечном соседнем Лихтенштейне снова возросло и превысило 780 тысяч с начала пандемии. Число погибших превысило 10 500 человек.

По словам министра здравоохранения Швейцарии Алена Берсе, на прошлой неделе чуть более половины населения Швейцарии прошли полную вакцинацию, но треть взрослых по-прежнему не привита. Он указал на более низкий уровень вакцинации, чем в соседних странах.