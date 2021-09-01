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Швейцарія не буде посилювати карантин, попри зростання випадків COVID

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Швейцарія, Середа 01 вересня 2021 15:52
Швейцарія не буде посилювати карантин, попри зростання випадків COVID Фото: Швейцарія не буде посилювати карантин, незважаючи на зростання випадків COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швейцарії поки не буде посилювати обмеження в суспільному житті, попри зростання числа випадків захворювання коронавірусом. Однак громадяни країни повинні будуть пред'являти COVID-сертифікати для приміщення закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд дав сигнал до цього минулого тижня, коли замовив мільйони додаткових доз вакцини від COVID-19 для можливого використання як бустерних щеплень, на тлі побоювань, що зростаюча кількість серйозних випадків захворювання може незабаром збільшити кількість госпіталізацій.

"Число госпіталізацій хворих коронавірусом залишається високим, але за останній тиждень воно не збільшилося. Тому уряд ще не прийняв сьогодні рішення про розширення використання сертифікатів", - йдеться в заяві уряду.

Влада ухвалить рішення про заходи з розвантаження лікарень "у будь-який час, якщо це стане необхідним".

Число нових випадків зараження у Швейцарії і крихітному сусідньому Ліхтенштейні знову зросло і перевищило 780 тисяч з початку пандемії. Кількість загиблих перевищила 10 500 осіб.

За словами міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсе, минулого тижня трохи більш ніж половина населення Швейцарії пройшли повну вакцинацію, але третина дорослих як і раніше не щеплена. Він вказав на нижчий рівень вакцинації, ніж у сусідніх країнах.

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