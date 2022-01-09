В Швейцарии запретили военным пользоваться месcенджерами

В Швейцарии запретили военнослужащим пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal. Власти разрешили пользоваться только местной программой Threema.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Swissinfo .

Одной из причин такого решения была "необходимость обеспечить информационную безопасность".

Компания Threema базируется в Швейцарии и не подчиняется законодательствам каких-либо иных стран.

Мессенджер работает в соответствии с нормами Европейского союза в отношении обеспечения сохранности данных. Ежегодная плата, взимаемая с пользователей компанией Threema, будет оплачиваться из текущего армейского бюджета.

Согласно последним опросам, самым популярным в Швейцарии приложением для обмена мгновенными сообщениями среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет остается WhatsApp.