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В Швейцарии запретили военным пользоваться месcенджерами

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Швейцария, Воскресенье 09 января 2022 07:13
В Швейцарии запретили военным пользоваться месcенджерами Фото: в Швейцарии запретили военным пользоваться месcенджерами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Швейцарии запретили военнослужащим пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal. Власти разрешили пользоваться только местной программой Threema.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Swissinfo.

Одной из причин такого решения была "необходимость обеспечить информационную безопасность".

Компания Threema базируется в Швейцарии и не подчиняется законодательствам каких-либо иных стран.

Мессенджер работает в соответствии с нормами Европейского союза в отношении обеспечения сохранности данных. Ежегодная плата, взимаемая с пользователей компанией Threema, будет оплачиваться из текущего армейского бюджета.

Согласно последним опросам, самым популярным в Швейцарии приложением для обмена мгновенными сообщениями среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет остается WhatsApp.

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