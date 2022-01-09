У Швейцарії заборонили військовим користуватися мессенджерами

У Швейцарії заборонили військовослужбовцям користуватися мессенджерами Telegram, WhatsApp і Signal. Влада дозволила користуватися тільки місцевою програмою Threema.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Swissinfo .

Однією з причин такого рішення була "необхідність забезпечити інформаційну безпеку".

Компанія Threema базується у Швейцарії і не підпорядковується законодавствам будь-яких інших країн.

Месенджер працює відповідно до норм Європейського союзу щодо забезпечення збереження даних. Щорічна плата, що стягується з користувачів компанією Threema, буде оплачуватися з поточного армійського бюджету.

Згідно з останніми опитуваннями, найпопулярнішим у Швейцарії додатком для обміну миттєвими повідомленнями серед осіб у віці від 16 до 64 років залишається WhatsApp.