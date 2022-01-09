ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Швейцарії заборонили військовим користуватися мессенджерами

Новость на русском →
Швейцарія, Неділя 09 січня 2022 07:13
У Швейцарії заборонили військовим користуватися мессенджерами Фото: у Швейцарії заборонили військовим користуватися мессенджерами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Швейцарії заборонили військовослужбовцям користуватися мессенджерами Telegram, WhatsApp і Signal. Влада дозволила користуватися тільки місцевою програмою Threema.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Swissinfo.

Однією з причин такого рішення була "необхідність забезпечити інформаційну безпеку".

Компанія Threema базується у Швейцарії і не підпорядковується законодавствам будь-яких інших країн.

Месенджер працює відповідно до норм Європейського союзу щодо забезпечення збереження даних. Щорічна плата, що стягується з користувачів компанією Threema, буде оплачуватися з поточного армійського бюджету.

Згідно з останніми опитуваннями, найпопулярнішим у Швейцарії додатком для обміну миттєвими повідомленнями серед осіб у віці від 16 до 64 років залишається WhatsApp.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані