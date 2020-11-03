В Швейцарии задержали двух мужчин из-за теракта в Вене

Фото: полиция Швейцарии (flickr.com/firehuse999)

В Швейцарии задержали двух молодых мужчин, которые могут быть причастны к ночному теракту в Вене. Двух швейцарцев задержали вблизи Цюриха.

Об этом сообщает агентство The Local.

В полиции Цюриха заявили, что в ходе полицейского расследования были установлены личности 18-летнего и 24-летнего граждан Швейцарии. Их арестовали в северо-восточном городе Винтертур по просьбе австрийской власти.

"Степень связи между двумя арестованными и вероятным террористом сейчас является предметом расследования", - добавили в полиции.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа неизвестных устроила стрельбу сразу в шести локациях города. Спецоперация по задержанию террористов продолжалась всю ночь. Одного из нападавших удалось ликвидировать. Жертвами теракта стали 4 человека, еще 22 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Как писало РБК-Украина, украинцев нет среди жертв и пострадавших от теракта в Вене.

Кроме того, в Австрии задержали 14 человек по подозрению в причастности к теракту в Вене.