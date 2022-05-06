В Швейцарии юристы помогают российским олигархам скрывать активы, - Хельсинская комиссия. Реакция Берна

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) раскритиковала предполагаемую роль Швейцарии в сокрытии активов российских олигархов. В частности, речь идет об использовании местными юристами правовых лазеек, чтобы мешать усилиям по отслеживанию средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SWI swissinfo.ch .

На слушаниях Комиссии 5 мая было заявлено, что "Путин и его олигархи используют швейцарские законы о банковской тайне, чтобы скрывать и охранять доходы от своих преступлений".

По словам швейцарского эксперта по борьбе с коррупцией Марка Пита, который дал показания Комиссии, в Швейцарии существует целый посреднический сектор, и такие структуры препятствуют банкам и властям в определении истинных бенефициарных владельцев активов.

"То есть они представляют собой реальную опасность для успешного функционирования режима санкций, введенных против России", - заявил он.

Пит призвал США "сыграть свою роль", не дожидаясь, пока Швейцария предпримет новые усилия по регулированию деятельности таких предполагаемых пособников.

"Очевидно, что Минюст США мог бы вмешаться там и тогда, где и когда эти пособники-посредники подрывают санкции. Вы могли бы включить таких посредников, чьи имена известны, в санкционный список или наложить на этих юристов запрет на выдачу им въездных виз в США. В целом, я думаю, что есть смысл... пересмотреть отношения между США и Швейцарией в правоохранительной сфере", - заявил эксперт.

Реакция Берна

По данным швейцарских СМИ, публичные обвинения со стороны Хельсинкской комиссии вызвали в правительстве страны откровенное замешательство.

Хельсинкская комиссия финансируется правительством США, но действует независимо. Она состоит из 18 американских парламентариев и представителей Госдепа, Пентагона и министерства торговли США. Орган оказывает заметное влияние на внешнюю политику Вашингтона.

Газета Luzerner Zeitung сообщила, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном возразил против этих заявлений.

Пресс-секретарь швейцарского правительства Андре Симонацци выступил с заявлением, что страна всегда поддерживала позитивный диалог с Хельсинкской комиссией, поэтому Берн "крайне неприятно удивлен тем, что теперь состоялись такого рода слушания. Швейцария внедряет и реализует все международные стандарты в области противодействия отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов".

Санкции против РФ в Швейцарии

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Швейцарии решила было не вводить со своей стороны санкции, но с учетом мощного внутреннего и международного давления после Берн полностью развернул свой курс, и сейчас зеркально применяет все санкции ЕС в отношении российских физических и юридических лиц.

На сегодняшний день швейцарские власти заморозили в стране активы на сумму в 7,5 млрд швейцарских франков (около 8 млрд долларов).