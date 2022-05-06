ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Швейцарії юристи допомагають російським олігархам приховувати активи, - Гельсінська комісія. Реакція Берна

Новость на русском →
П'ятниця 06 травня 2022 05:20
У Швейцарії юристи допомагають російським олігархам приховувати активи, - Гельсінська комісія. Реакція Берна Фото: Швейцарію критикують через ймовірне приховування російських активів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Комісія з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія) розкритикувала передбачувану роль Швейцарії в приховуванні активів російських олігархів. Зокрема, мова йде про використання місцевими юристами правових лазівок, щоб заважати зусиллям з відстеження коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SWI swissinfo.ch.

На слуханнях комісії 5 травня було заявлено, що "Путін і його олігархи використовують швейцарські закони про банківську таємницю, щоб приховувати й охороняти доходи від своїх злочинів".

За словами швейцарського експерта по боротьбі з корупцією Марка Піта, який дав свідчення комісії, в Швейцарії існує цілий посередницький сектор, і такі структури перешкоджають банкам і владі у визначенні справжніх бенефіціарних власників активів.

"Тобто вони являють собою реальну небезпеку для успішного функціонування режиму санкцій, введених проти Росії", - заявив він.

Піт закликав США "зіграти свою роль", не чекаючи, поки Швейцарія зробить нові зусилля з регулювання діяльності таких передбачуваних поплічників.

"Очевидно, що Мін'юст США міг би втрутитися там і тоді, де і коли ці поплічники-посередники підривають санкції. Ви могли б включити таких посередників, чиї імена відомі, в санкційний список або накласти на цих юристів заборону на видачу їм в'їзних віз в США. В цілому, я думаю, що є сенс... переглянути відносини між США і Швейцарією в правоохоронній сфері", - заявив експерт.

Реакція Берна

За даними швейцарських ЗМІ, публічні звинувачення з боку Гельсінкської комісії викликали в уряді країни відверте замішання.

Гельсінкська комісія фінансується урядом США, але діє незалежно. Вона складається з 18 американських парламентаріїв і представників Держдепу, Пентагону і міністерства торгівлі США. Орган має помітний вплив на зовнішню політику Вашингтона.

Газета Luzerner Zeitung повідомила, що глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс в ході телефонної бесіди з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заперечив проти цих заяв.

Прес-секретар швейцарського уряду Андре Симонацці виступив із заявою, що країна завжди підтримувала позитивний діалог з Гельсінською комісією, тому Берн "вкрай неприємно здивований тим, що тепер відбулися такого роду слухання. Швейцарія впроваджує і реалізує всі міжнародні стандарти в області протидії відмиванню грошей і ухиленню від сплати податків".

Санкції проти РФ у Швейцарії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Швейцарії вирішила було не вводити зі свого боку санкції, але з урахуванням потужного внутрішнього і міжнародного тиску після Берн повністю розгорнув свій курс, і зараз дзеркально застосовує всі санкції ЄС щодо російських фізичних і юридичних осіб.

На сьогодні швейцарська влада заморозила в країні активи на суму в 7,5 млрд швейцарських франків (близько 8 млрд доларів).

Також ми писали про те, що в кінці квітня Швейцарія застосувала чергові санкції проти РФ, ввівши заборону на імпорт вугілля та деревини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Швейцарія Санкції проти Росії Банківська система
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня