У Швейцарії юристи допомагають російським олігархам приховувати активи, - Гельсінська комісія. Реакція Берна

Комісія з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія) розкритикувала передбачувану роль Швейцарії в приховуванні активів російських олігархів. Зокрема, мова йде про використання місцевими юристами правових лазівок, щоб заважати зусиллям з відстеження коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SWI swissinfo.ch .

На слуханнях комісії 5 травня було заявлено, що "Путін і його олігархи використовують швейцарські закони про банківську таємницю, щоб приховувати й охороняти доходи від своїх злочинів".

За словами швейцарського експерта по боротьбі з корупцією Марка Піта, який дав свідчення комісії, в Швейцарії існує цілий посередницький сектор, і такі структури перешкоджають банкам і владі у визначенні справжніх бенефіціарних власників активів.

"Тобто вони являють собою реальну небезпеку для успішного функціонування режиму санкцій, введених проти Росії", - заявив він.

Піт закликав США "зіграти свою роль", не чекаючи, поки Швейцарія зробить нові зусилля з регулювання діяльності таких передбачуваних поплічників.

"Очевидно, що Мін'юст США міг би втрутитися там і тоді, де і коли ці поплічники-посередники підривають санкції. Ви могли б включити таких посередників, чиї імена відомі, в санкційний список або накласти на цих юристів заборону на видачу їм в'їзних віз в США. В цілому, я думаю, що є сенс... переглянути відносини між США і Швейцарією в правоохоронній сфері", - заявив експерт.

Реакція Берна

За даними швейцарських ЗМІ, публічні звинувачення з боку Гельсінкської комісії викликали в уряді країни відверте замішання.

Гельсінкська комісія фінансується урядом США, але діє незалежно. Вона складається з 18 американських парламентаріїв і представників Держдепу, Пентагону і міністерства торгівлі США. Орган має помітний вплив на зовнішню політику Вашингтона.

Газета Luzerner Zeitung повідомила, що глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс в ході телефонної бесіди з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заперечив проти цих заяв.

Прес-секретар швейцарського уряду Андре Симонацці виступив із заявою, що країна завжди підтримувала позитивний діалог з Гельсінською комісією, тому Берн "вкрай неприємно здивований тим, що тепер відбулися такого роду слухання. Швейцарія впроваджує і реалізує всі міжнародні стандарти в області протидії відмиванню грошей і ухиленню від сплати податків".

Санкції проти РФ у Швейцарії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Швейцарії вирішила було не вводити зі свого боку санкції, але з урахуванням потужного внутрішнього і міжнародного тиску після Берн повністю розгорнув свій курс, і зараз дзеркально застосовує всі санкції ЄС щодо російських фізичних і юридичних осіб.

На сьогодні швейцарська влада заморозила в країні активи на суму в 7,5 млрд швейцарських франків (близько 8 млрд доларів).