В Швейцарии не видят угрозы финансовому рынку из-за санкций против России

Хотя деловые связи швейцарских финансовых компаний с Россией "значительны", регулятор финансового рынка FINMA в настоящее время не предвидит широкомасштабной угрозы швейцарскому финансовому рынку. Стабильность не будет нарушена из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Что касается войны в Украине, мы можем резюмировать, сказав, что этот конфликт представляет многочисленные риски для швейцарского финансового сектора и повышенные риски для отдельных учреждений", - сказал исполнительный директор FINMA Урбан Ангерн

По его словам, в целом риски для Швейцарии управляемы. "Мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы увидеть, имеет ли война дальнейшее косвенное влияние на финансовые рынки", - сказал он.

Напомним, швейцарское правительство заморозило российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков (6,17 млрд долларов). На эти активы распространяются санкции, и сумма, вероятно, возрастет. По оценкам швейцарской банковской ассоциации, в ее банках находится до 213 млрд долларов российского капитала.