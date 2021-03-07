В Швейцарии на референдуме утвердили запрет скрывать лицо в общественных местах
В Швейцарии граждане поддержали на референдуме запрет на скрытие лица в общественных местах. За инциативу проголосовали почти 53% участников голосования.
Об этом свидетельствуют данные национального телевещателя SRF.
За запрет скрывать лицо в общественных местах проголосовали 52,7% или 1 077 560 граждан, против - 47,3% или 967 840 человек. 17 кантонов из 21 поддержали такое решение.
Граждане голосовали по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.
Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.
Предложение о запрете скрывать лицо появилось еще до пандемии. Оно получило необходимую поддержку, чтобы вопрос вынесли на референдум еще в 2017 году.
Предложение усугубило напряженные отношения Швейцарии с исламом после того, как в 2009 году граждане проголосовали за запрет строительства любых новых минаретов. В двух регионах страны уже действуют запреты на закрытие лица.
Напомним, ранее в Европейском союзе допускали запрет хиджаба на рабочем месте, если в компании в целом запрещена демонстрация религиозных символов.