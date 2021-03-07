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У Швейцарії на референдумі схвалили заборону приховувати обличчя в громадських місцях

Новость на русском → Швейцарія, Неділя 07 березня 2021 18:43
У Швейцарії на референдумі схвалили заборону приховувати обличчя в громадських місцях Фото: плакати в рамках кампанії на підтримку заборони приховувати обличчя в громадських місцях (swissinfo.ch)
Автор: Роман Тверденко

У Швейцарії громадяни підтримали на референдумі заборону на приховування обличчя в громадських місцях. За інціативу проголосували майже 53% учасників голосування.

Про це свідчать дані національного телемовника SRF.

За заборону приховувати обличчя в громадських місцях проголосували 52,7% або 1 077 560 громадян, проти - 47,3% або 967 840 осіб. 17 кантонів з 21 підтримали таке рішення.

Громадяни голосували за пропозицією запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

Пропозицію про заборону приховувати обличчя з'явилася ще до пандемії. Вона отримала необхідну підтримку, щоб питання винесли на референдум ще в 2017 році.

Пропозиція посилило напружені відносини Швейцарії з ісламом після того, як в 2009 році громадяни проголосували за заборону будівництва будь-яких нових мінаретів. В двох регіонах країни вже діють заборони на закриття обличчя.

Нагадаємо, раніше в Європейському союзі допускали заборону хіджабу на робочому місці, якщо в компанії в цілому заборонена демонстрація релігійних символів.

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