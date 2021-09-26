В Швейцарии на референдуме поддержали расширение прав в ЛГБТ-браках

На референдуме поддержали возможность однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы. "За" высказались 60% швейцарских избирателей.

В то же время, накануне голосования церковные группы и консервативные политические партии выступили против этой идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи.

После проведения референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.

За последние 20 лет большинство стран Западной Европы признали однополые браки, но в Швейцарии многие важные решения принимаются на общенациональном голосовании. Это замедляет принятие общественных изменений.