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В Швейцарии на референдуме поддержали расширение прав в ЛГБТ-браках

Автор: Инна Собора

В Швейцарии провели референдум по расширению юридических прав для однополых партнеров. ЛГБТ-пары смогут иметь детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На референдуме поддержали возможность однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы. "За" высказались 60% швейцарских избирателей.

В то же время, накануне голосования церковные группы и консервативные политические партии выступили против этой идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи.

После проведения референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.

За последние 20 лет большинство стран Западной Европы признали однополые браки, но в Швейцарии многие важные решения принимаются на общенациональном голосовании. Это замедляет принятие общественных изменений.

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ШвейцарияЛГБТ