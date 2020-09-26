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В Швейцарии проведут референдум по свободному передвижению со странами ЕС

Автор: Юлия Струк

Швейцария в воскресенье, 27 сентября, проведет референдум по поводу свободного передвижения со странами Европейского союза. На нем избиратели решат, отказываться ли от соответствующего соглашения с ЕС.

Об этом сообщает BBC.

Сторонники отказа от сделки заявляют, что это позволит Швейцарии контролировать свои границы и пропускать только тех мигрантов, которых она хочет.

Оппоненты убеждены, что это приведет к рецессии здоровой экономики и лишит сотни тысяч швейцарских граждан свободы жить и работать по всей Европе.

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Министр юстиции конфедерации убежден, что это создаст ситуацию "хуже, чем Brexit".

Указано, что голосование инициировала правая Швейцарская народная партия (SVP).

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2014 года большинство участников общенационального референдума в Швейцарии проголосовало против ограничения притока мигрантов в страну. Отмечалось, что 74% проголосовавших отклонили соответствующее требование движения "Екопоп".

"Екопоп" настаивал на ограничении притока мигрантов в Швейцарии квотой в 0,2% от населения страны, что в абсолютных цифрах составляет 16 тысяч человек в год.

Напомним, Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список стран, по приезду из которых надо проходить двухнедельный карантин. Меры приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19.

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