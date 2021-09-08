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В Швейцарии для посещения баров и мероприятий потребуется COVID-паспорт

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Среда 08 сентября 2021 16:26
В Швейцарии для посещения баров и мероприятий потребуется COVID-паспорт Фото: В Швейцарии для посещения баров и мероприятий потребуется COVID-паспорт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии приняло решение сделать COVID-паспорта обязательными для посещения баров, ресторанов и мероприятий. Нововведение начнет действовать с понедельника, 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе заявил, что COVID-сертификат будет требоваться почти во всех закрытых помещениях, за некоторыми исключениями. В частности, для входа в закрытые помещения ресторанов, баров, фитнес-центров, а также на спортивные мероприятия, культурные объекты и частные вечеринки.

Сертификаты также будут требовать на работе.

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