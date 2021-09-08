У Швейцарії для відвідування барів і заходів буде потрібно COVID-паспорт
Фото: у Швейцарії для відвідування барів і заходів буде потрібно COVID-паспорт (Getty Images)
Уряд Швейцарії прийняв рішення зробити COVID-паспорти обов'язковими для відвідування барів, ресторанів і заходів. Нововведення почне діяти з понеділка, 13 Вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе заявив, що COVID-сертифікат буде вимагатися майже у всіх закритих приміщеннях, за деякими винятками. Зокрема, для входу в закриті приміщення ресторанів, барів, фітнес-центрів, а також на спортивні заходи, культурні об'єкти та приватні вечірки.
Сертифікати також вимагатимуть на роботі.