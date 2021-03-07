В Швейцарии могут запретить скрывать лицо в общественных местах
В воскресенье, 7 марта, в Швейцарии проходит референдум о запрете скрывать лицо в общественных местах. Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.
Об этом сообщает Reuters.
Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.
"В Швейцарии наша традиция - показывать свое лицо. Это знак наших основных свобод", - заявил Вальтер Вобманн, глава комитета по референдуму и член парламента от Швейцарской народной партии.
Согласно опросам, запрет может стать законом.
Предложение о запрете скрывать лицо появилось еще до пандемии. Оно получило необходимую поддержку, чтобы вопрос вынесли на референдум еще в 2017 году.
Предложение усугубило напряженные отношения Швейцарии с исламом после того, как в 2009 году граждане проголосовали за запрет строительства любых новых минаретов. В двух регионах страны уже действуют запреты на закрытие лица.
Напомним, ранее в Европейском союзе допускали запрет хиджаба на рабочем месте, если в компании в целом запрещена демонстрация религиозных символов.