В Швейцарии могут запретить скрывать лицо в общественных местах

В воскресенье, 7 марта, в Швейцарии проходит референдум о запрете скрывать лицо в общественных местах. Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.

Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

"В Швейцарии наша традиция - показывать свое лицо. Это знак наших основных свобод", - заявил Вальтер Вобманн, глава комитета по референдуму и член парламента от Швейцарской народной партии.

Согласно опросам, запрет может стать законом.

Предложение о запрете скрывать лицо появилось еще до пандемии. Оно получило необходимую поддержку, чтобы вопрос вынесли на референдум еще в 2017 году.