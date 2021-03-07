ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Швейцарії можуть заборонити приховувати обличчя в громадських місцях

Новость на русском → Цюріх, Неділя 07 березня 2021 13:51
В Швейцарії можуть заборонити приховувати обличчя в громадських місцях Фото: мусульманка (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 7 березня, у Швейцарії проходить референдум про заборону приховувати обличчя в громадських місцях. Громадяни голосують за пропозицією запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

Про це повідомляє Reuters.

Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

"У Швейцарії наша традиція - показувати своє обличчя. Це знак наших основних свобод", - заявив Вальтер Вобманн, голова комітету з референдуму і член парламенту від Швейцарської народної партії.

Згідно з опитуваннями, заборона може стати законом.

Пропозицію про заборону приховувати обличчя з'явилося ще до пандемії. Вона отримала необхідну підтримку, щоб питання винесли на референдум ще у 2017 році.

Пропозиція посилила напружені відносини Швейцарії з ісламом після того, як у 2009 році громадяни проголосували за заборону будівництва будь-яких нових мінаретів. У двох регіонах країни вже діють заборони на закриття особи.

Нагадаємо, раніше в Європейському союзі допускали заборону хіджабу на робочому місці, якщо в компанії в цілому заборонена демонстрація релігійних символів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Швейцария референдум
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"