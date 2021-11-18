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У Швейцарії з 2022 року легалізують одностатеві шлюби

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Швейцарія, Четвер 18 листопада 2021 07:10
У Швейцарії з 2022 року легалізують одностатеві шлюби Фото: у Швейцарії можуть розшити права ЛГБТ-пар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Уряд Швейцарії ухвалив рішення, що одностатеві пари зможуть одружитися з 1 липня 2022 року. Якщо ж вони зареєстрували шлюб в іншій країні, то зможуть легалізувати свій статус у Швейцарії вже з початку січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такий законопроект уряд Швейцарії ухвалив у середу, виконуючи рішення референдуму, що відбувся у вересні і на якому майже дві третини населення проголосували "за". Референдум ініціювала громадська організація "Шлюби для всіх" (Marriage for All). У цій організації зазначають, що у перший рік дії нового закону ним скористаються кілька сотень людей.

"Ми справді раді результатам референдуму і тому, що зараз ці результати були узаконені. Ми боремося за рівність шлюбів уже 30 років, і цей референдум став історичним моментом", - заявила Марія фон Кеннел, співголова ініціативи "Шлюби для всіх".

Раніше ми писали, що в Швейцарії на референдумі підтримали розширення прав у ЛГБТ-шлюбах.

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Швейцарія
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