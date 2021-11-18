У Швейцарії з 2022 року легалізують одностатеві шлюби

Уряд Швейцарії ухвалив рішення, що одностатеві пари зможуть одружитися з 1 липня 2022 року. Якщо ж вони зареєстрували шлюб в іншій країні, то зможуть легалізувати свій статус у Швейцарії вже з початку січня

Такий законопроект уряд Швейцарії ухвалив у середу, виконуючи рішення референдуму, що відбувся у вересні і на якому майже дві третини населення проголосували "за". Референдум ініціювала громадська організація "Шлюби для всіх" (Marriage for All). У цій організації зазначають, що у перший рік дії нового закону ним скористаються кілька сотень людей.

"Ми справді раді результатам референдуму і тому, що зараз ці результати були узаконені. Ми боремося за рівність шлюбів уже 30 років, і цей референдум став історичним моментом", - заявила Марія фон Кеннел, співголова ініціативи "Шлюби для всіх".