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У Швеції завершилися навчання українських військових на БМП CV90

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Швеція, Четвер 08 червня 2023 21:06
У Швеції завершилися навчання українських військових на БМП CV90 Фото: БМП CV90 (twitter.com/Forsvarsmakten)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові завершили навчання на бойових машинах піхоти CV90 у Швеції й вже повернулись в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Швеції.

"Протягом весни Збройні сили Швеції інструктували українських військових щодо використання CV90", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Швеції додали, що українські військові вже повернулися захищати свою країну.

Що відомо про БМП CV90

Сімейство шведських бойових машин піхоти. Всього випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більша частина з яких експортована до інших країн.

Крім декількох варіантів БМП, на базі Strf 90 також розроблено ряд спеціалізованих бойових броньованих машин, включаючи легкий танк зі 120-мм гладкоствольною гарматою. Норвезькі, данські та шведські CV 90 були використані в бойових діях під час війни в Афганістані.

Навчання українських військових у Швеції

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції.

Під час перебування у Швеції військові навчалися на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 та артилерійських установках Archer.

Варто зауважити, що це перший випадок, коли українських військових навчали саме на території Швеції. До цього шведські офіцери допомагали навчати військових ЗСУ на території Британії.

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