У Швеції завершилися навчання українських військових на БМП CV90

"Протягом весни Збройні сили Швеції інструктували українських військових щодо використання CV90", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Швеції додали, що українські військові вже повернулися захищати свою країну.

During the spring, the Swedish Armed Forces has instructed Ukrainian soldiers on the use of CV90. They have now returned to defend their country. @DefenceU #svfm #Ukraine https://t.co/3KVzh5W1oI