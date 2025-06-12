У Швеції відбудеться "секретна" зустріч, на якій обговорять майбутнє України, - ЗМІ

У Стокгольмі 12 червня розпочнеться "таємна зустріч" Більдерберзької групи. На ній, серед іншого, обговорять майбутнє України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як повідомляється, зустріч розпочнеться 12 червня та триватиме до 15 червня. Вона буде "секретною", оскільки пройде в готелі Grand Hotel без трансляцій дебатів та пресконференцій.

Теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

Очікується, що участь у зустрічі візьмуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

Більдерберзька група - щорічна приватна конференція, в якій беруть участь від 120 до 150 осіб європейської та північноамериканської політичної еліти, експерти з промисловості, фінансів, наукових кіл та засобів масової інформації.

Проводиться конференція щорічно з 1954 року. Усі учасники допускаються виключно за запрошеннями, мають право використовувати отриману на зустрічі інформацію, проте не розкривати, кому вона належить.