У Швеції помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві: справа пов'язана з експослом в Україні

Як пише видання, дипломат МЗС Швеції, якого підозрювали в шпигунстві і який раніше працював в одній із країн, що має зараз напружені відносини із Заходом, помер. Його знайшли мертвим у Стокгольмі в ніч на п'ятницю 16 травня. Раніше цього тижня, 13 травня, його звільнили під заставу, при цьому не зняли підозри у справі про відставку колишнього посла Швеції в Україні Тобіаса Тіберга з посади радника з нацбезпеки.

"Дипломат багато років пропрацював у Міністерстві закордонних справ. Він довгий час перебував за межами Європи, останні кілька років як посол. Одна з країн, де він працював, має вельми натягнуті відносини із Заходом. Тепер він мертвий", - пише Expressen, зазначивши, що інформацію про смерть підтвердив адвокат чоловіка Антон Стренд.

За інформацією ЗМІ, загиблому було понад 50 років, але ім'я дипломата не розголошується. Раніше йому висунули підозри щодо дій, скоєних у Стокгольмі в період з 1 по 11 травня. Минулими вихідними його заарештували, проте він завжди заперечував будь-яку провину.

Водночас, за даними SVT Nyheter, підозри щодо дипломата пов'язані зі справою іншого дипломата - Тобіаса Тіберга.

Тіберг, який обіймав посаду після Швеції в Афганістані та Україні (з 2019 до 2023 року), минулого тижня був змушений покинути свій пост радника з національної безпеки, всього через кілька годин після свого призначення.

Причиною стало те, що хтось одразу після його вступу на посаду відправив до урядової установи електронного листа з фото оголеного Тіберга. Факт того, що він добровільно нікому не розповів про фото, був визнаний настільки серйозним, що він не міг продовжувати свою роботу.

"Тайберг був офіційно призначений урядом опівдні в четвер новим радником з національної безпеки після того, як попередній радник з безпеки Генрік Ландерхольм подав у відставку за гучних обставин. Лише за півгодини після того, як уряд розіслав пресреліз, у якому повідомлялося, що Тобіас Тіберг отримав нову посаду, анонімна людина надіслала в урядові установи інтимні фотографії Тіберга. Тієї ж ночі Тіберг оголосив, що не обійматиме посаду", - пише видання.

Цей кадровий скандал викликав серйозний резонанс у вищих ешелонах влади Швеції. Зокрема, в Міністерстві закордонних справ і в Раді національної безпеки. Після інциденту для кількох співробітників урядових установ було ініційовано оновлені тренінги з безпеки.

Уже через три дні після відставки Тіберга співробітники Служби безпеки провели затримання вищезгаданого дипломата безпосередньо в його квартирі. Йому офіційно висунули підозру. Як повідомляє SVT, слідство розглядає можливий зв'язок між тим, як було отримано та розповсюджено конфіденційні фото Тіберга, і кримінальним провадженням щодо ймовірного шпигунства, яке було відкрито проти загиблого дипломата. Водночас Тобіас Тіберг не є підозрюваним у жодній зі справ.